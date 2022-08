Ana Barbosa esteve hoje, 19 de agosto, no programa 'Dois às 10', na TVI, à conversa com Cláudio Ramos. Tal como tinha sido prometido, eis que a antiga concorrente do 'Big Brother' fez uma revelação.

"As pessoas muitas vezes me perguntam como é que emagreci no ‘Big Brother’", refere, notando que tal aconteceu porque "comia muito pouco".

"Sabia que as câmaras estavam todas em cima de mim e se não comesse muito não ia ter barriga", lembra.

Ana Barbosa notou assim que vai fazer uma abdominoplastia de maneira a tirar a gordura.

"Tenho um complexo muito grande com a minha barriga, já é de há muito tempo, não é de agora", completa, referindo que chegou a beber água destilada.

