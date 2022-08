Ana Barbosa anunciou que vai estar presente na emissão desta sexta-feira, dia 19 de agosto, do 'Dois às 10'.

"Amanhã, sexta, espero por vocês no 'Dois às 10', logo a partir das 10h pois entro logo no início! Venho contar uma coisa", escreveu na story partilhada no Instagram.

A ex-concorrente do 'Big Brother' não avançou com mais pormenores.

© Instagram/Ana Barbosa

