Ana Barbosa decidiu cortar o cabelo muito curto e ainda pintá-lo num tom mais esbranquiçado, o que não agradou a alguns dos seus seguidores.

A vencedora do 'Big Brother 2021', no entanto, não se deixou afetar pelo que tem sido dito e optou até por responder a várias das observações em causa.

"Eu respondo quase sempre a todas as mensagens e comentários que vocês me mandam, estamos de acordo, não me importo nada que existam comentários em relação à minha imagem, mais agora pelo facto de ter mudado de look, mas mensagens como estas 'ficas mais velha', ' não gosto', 'quero ver sem maquilhagem e sem filtros', 'já arranjaste um patrocínio de gel?', 'o Ricardo gostou da velha?', entre outros, já não respondo mais! Senão estou sempre a repetir-me! Malta, se toda a gente gostasse do amarelo, o que era feito do azul? Certo? No fim de contas ganha sempre o amor, neste caso, o amor que tenho por mim", atirou a antiga concorrente do reality show da TVI.



© Instagram/Ana Barbosa

Leia Também: Elma Aveiro dá nas vistas com visual arrasador (em ganga)