O 'Big Brother: A Revolução' estreia este domingo, dia 13, e a mudança de apresentadores não será a única a fazer-se notar nesta edição. Também o painel de comentadores parece ter sofrido alterações.

Esta segunda-feira, dia 7, Ana Arrebentinha reagiu à mensagem de um seguidor que lamentava que o reality show "não vai ser a mesma coisa" sem a comediante.

Ao que Arrebentinha respondeu que vai estar "nos seus aposentos" a acompanhar o programa.

A grande surpresa desta edição foi o regresso de Teresa Guilherme, em substituição a Cláudio Ramos.

Por outro lado, à semelhança do 'BB2020', Maria Botelho Moniz e Mafalda de Castro foram confirmadas como as anfitriãs do 'Extra' e diário da tarde, respetivamente.

Leia Também: Maria Botelho Moniz sobre 'Big Brother': "Vai ser épico"