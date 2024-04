Ana Arrebentinha recorreu às redes sociais, este sábado, dia 27 de abril, para assinalar o aniversário da mãe, que morreu no passado mês de janeiro.

A humorista partilhou uma fotografia do dia do casamento dos seus pais e na legenda começou por escrever: "Hoje é o teu aniversário, não gostavas de fazer anos, nunca te perguntei o porquê… Eu também nunca quis saber quantos anos tinhas. Durante anos, quando me perguntavam, eu não sabia dizer, não sei se era por medo de te perder… Hoje eu sei, fazias 62 anos".

"Mãe, mãe, mãe… tenho saudades de dizer repetidamente mãe e ouvir 'Cristina, mas o que foi?', e eu respondia 'nada mãe, era só para te ouvir'. Tenho saudades da tua voz a chamar por mim, tenho saudades das conversas longas… Tenho saudades, minha mãe", acrescentou então Ana.

Já perto do final, a humorista referiu que apenas lhe restam as "memórias" e deixou a dúvida sobre a possibilidade de continuar a ser ouvida pela mãe mesmo depois da morte da mesma. "Acredito que sim, que me proteges onde quer que estejas, que me encaminhas e me colocas no sítio certo, com as pessoas certas. Sei que estás aí, eu sinto que estás… sinto-te a cada mudança da minha vida, cada objetivo da minha vida", sublinhou.

"Confesso que o vazio faz com que o coração se encolha de tantas saudades. Amo-te para sempre. Como diria o José Luís Peixoto: 'enquanto um de nós viver, seremos sempre cinco à mesa'. Parabéns, mãe", concluiu Ana Arrebentinha.

