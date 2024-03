Foi no Instagram que Ana Arrebentinha voltou a fazer um desabafo relacionado com a morte dos pais.

A humorista perdeu a mãe no passado mês de janeiro, ainda que há mais de 10 anos que já vive com a ausência do pai, que também morreu.

"16 de Março. Faz 10 anos que o meu pai partiu, o meu 'velhote', o pai que beijava e abraçava, que me chamava 'menina Florentina', que me colocava no trator e dizia 'vá, conduz', que ia comigo ver os ninhos...", começou por escrever.

A humorista continuou depois, recordando um episódio que viveu com o pai: "Um dia perguntei-lhe:

- Pai posso levar um passarinho?

-Não..

-Porquê pai?

- Porque os pássaros existem para voarem e esta é a casa deles".

"Tenho tanta saudades do meu pai... Hoje, por mais pessoas que tenha à minha volta, nenhuma me dá amor como pai nem como a mãe... Hoje tenho dois espetáculos no mesmo dia e hoje irei fazer como faço sempre, como se eles estivessem ali na primeira fila. Pai Zé Mário, amo-te", concluiu a humorista. Leia abaixo.



© Instagram/Ana Arrebentinha

