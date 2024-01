A inesperada morte de Ana Afonso, aos 47 anos, deixou os portugueses em choque e ainda pouco se sabe sobre esta perda.

O cantor Zé Manel foi uma das poucas figuras públicas a reagir à notícia e acabou por deixar mais alguns detalhes sobre os últimos dias da vida da modelo e atriz, de quem era muito amigo.

"Morreu-me a minha Anita. E o que mais me entristece é dizer que não me surpreende", escreveu o vocalista dos Fingertips no início deste desabafo.

"Estamos doentes. Somos doentes. Enquanto sociedade há muito perdemos o rumo. O que nos move, afinal? Qual o nosso propósito enquanto espécie? Estamos desacreditados no governo, na igreja, na família, no jornalismo, no amor, no mérito e, antes de mais, em nós próprios. Sabemos demais e substituímos a vontade de sermos felizes pela necessidade de estarmos em paz", acrescentou.

De seguida, Zé Manel contou que os dois falaram há três dias. "A Ana ia ser professora de moda no projecto social que coordeno. A Ana só queria ser vista, gostada e entendida. Claro que nem sempre bem se sucedeu. O mundo não está feito para quem sente demais. Para quem se lança sem rede nos braços de tão vil e julgadora plateia. Agora, os mesmos que de si fizeram conversa de café, pasmam-se com a sua partida. Nunca a merecemos. Estou certo será sempre melhor acolhida noutro plano que nos olhe além da vista", completou.

"A mim, vai fazer-me falta. Sempre nos amámos. Como só as almas fazem. Desculpa se não soube driblar as entrelinhas. Andamos todos demasiado ocupados a salvarmo-nos para que escutemos o grito de socorro do vizinho. Enquanto o parecer se sobrepuser ao ser, estamos condenados. Os meus sentimentos à família e principalmente aos filhos. A vossa mãe ama-vos muito", escreveu por fim.

Vale lembrar que Ana Afonso deixa três filhos.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.

