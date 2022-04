Amigos e familiares reuniram-se esta terça-feira, 19 de abril, em Lisboa para o último adeus a Eunice Muñoz.

Depois do velório, que aconteceu ontem, e que contou com a presença de várias caras conhecidas, desde a política à cultura, como José Raposo, Rita Blanco, Maria do Céu Guerra, Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro António Costa fizeram questão de se despedir da atriz.

Realizou-se hoje, pelas 15 horas, uma missa de corpo presente na Basílica da Estrela e o funeral seguiu para o Cemitério do Alto de São João, onde o corpo vai ser cremado.

A veterana dos palcos morreu na última sexta-feira, no Hospital de Santa Cruz, aos 93 anos.

