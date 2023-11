O romance de Taylor Swift e Travis Kelce está cada vez mais sólido, segundo revelou fonte próxima do jogador à revista People.

"Os amigos do Travis acham que isto é mesmo sério para ele", disse a mesma fonte. "Eles ainda estão um pouco chocados com tudo isto - de ele estar a namorar com a Taylor Swift -, mas têm visto como ela é próxima dos seus amigos e familiares", continuou.

A fonte acrescenta ainda que a relação está "a crescer" porque ambos alcançaram sucesso nos seus próprios mundos e continuam a apreciar as conquistas um do outro.

"Ambos são muito trabalhadores e ele reconhece que a arte dela é dela e ele tem o que é dele", disse a fonte à People. "Ele entende o território que envolve a relação deles e, como afirmou, não permite que nenhuma 'agitação' afete o modo como a relação está a crescer entre os dois", continuou.

Leia Também: Família de fã de Taylor Swift que morreu assiste a concerto da cantora