Ana Clara Benevides morreu no primeiro dia da Eras Tour, de Taylor Swift, no Rio de Janeiro, no Brasil. A jovem, de 23 anos, sentiu-se mal devido às altas temperaturas e acabou por morrer ainda antes do início do concerto, que decorreu no Estádio Nilton Santos.

No último fim de semana, Taylor atuou em São Paulo, no Allianz Parque, e convidou familiares da jovem para assistirem ao seu concerto, assim como para um encontro no camarim.

Os familiares usaram T-shirts com o rosto da jovem estampado e no fim posaram para uma fotografia com a artista. A imagem foi entretanto divulgada nas redes sociais.

