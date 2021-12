A recente entrevista de Ben Affleck onde fala sobre o anterior casamento e o vício do álcool continua a dar que falar.

Depois de uma fonte ter dito que a atual companheira do ator, Jennifer Lopez, estava "chateada" com as suas declarações, agora outras fontes mostram o descontentamento dos amigos de Jennifer Garner.

Fontes próximas da atriz estão furiosas por Affleck referir que teria continuado a beber se mantivesse o casamento com Garner.

"É nojento", disse uma fonte que conhece ambos os atores, afirmando que Jennifer Garner "foi a única que lhe deu mais do que uma oportunidade quando ele fez coisas horríveis". "A Jen apoiou-o porque o ama. Esta é a mãe dos seus filhos", acrescentou.

Outra fonte, citada pelo Page Six, sublinhou: "Qualquer pessoa que conheça o comportamento de um adicto sabe como esses comentários podem ser falsos para qualquer adicto, mas principalmente para o Ben. É um dos primeiros princípios dos AA [Alcoólicos Anónimos] não colocar a culpa [em ninguém] pela doença".

Recorde-se que Ben e Jennifer Garner estiveram casados durante 13 anos. A união chegou ao fim em 2018 e ambos são pais de Violet, de 16 anos, Seraphina, de 12, e Samuel, de nove.

