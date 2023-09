A mais recente série documental do príncipe Harry, 'Heart of Invictus', foi lançada na Netflix esta semana. A propósito do projeto, um dos amigos de Meghan Markle divulgou uma fotografia única do príncipe.

Misan Harriman, nome do amigo, destacou um retrato a preto e branco do duque de Sussex, de mãos nos bolsos, e a contemplar o céu.

"Estou tão orgulhoso deste homem e do espaço incrível de cura que são os Invictus Games.

Inúmeras vidas têm sido mudadas através do sentido de comunidade que o príncipe Harry construiu nos Invictus Games.

Tirei esta fotografia no último dia da competição em Haia. Empatia e propósito podem ir muito, muito longe", notou o fotógrafo.

Vale notar que a próxima edição começará a 9 de setembro em Dusseldorf, Alemanha.

