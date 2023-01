Amber Rose falou abertamente da sua vida amorosa. A artista, de 39 anos, revelou no podcast 'Sofia With an F' que está solteira e não pretende mudar o seu estado civil tão depressa.

"Quero ficar solteira para o resto da vida", notou.

"Não quero partilhar a minha casa com mais ninguém. Não quero ninguém a conviver com os meus filhos. Não quero ter sexo... Não, que horror. Estou bem comigo mesma. Sinto-me muito feliz por não ter de partilhar a cama com alguém", esclareceu ainda.

Vale notar que Amber é mãe de Slash, fruto do envolvimento com Alexander 'A.E.' Edwards, e de Sebastian, que nasceu da relação terminada com Wiz Khalifa. Ambos foram acusados de ter traído Rose no passado.

