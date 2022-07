Johnny Depp quebrou o silêncio depois da ex-mulher, Amber Heard, ter anunciado publicamente a sua intenção de recorrer do veredicto do tribunal, que a considerou culpada no processo por difamação iniciado pelo ator.

Num comunicado divulgado pelo Deadline, um representante de Depp, de 59 anos, referiu que a equipa e o artista estão “confiantes”.

“O júri ouviu as extensas evidências apresentadas durante o julgamento de seis semanas e chegou a um veredicto claro e unânime de que a própria acusada difamou Depp, em várias instâncias”, lê-se no comunicado.

“Continuamos confiantes no nosso caso, este veredicto permanecerá”, completa.

Recorde-se que no início do mês de junho, o tribunal decidiu a favor de Johnny Depp condenando Amber Heard ao pagamento de uma indemnização de 14 milhões de euros.

