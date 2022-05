Amber Heard acusou Johnny Depp de ter falsificado uma fotografia na qual o ator aparece com os olhos negros. A atriz referiu numa audiência em tribunal que a imagem foi alterada através do programa Photoshop.

A fotografia foi apresentada como prova de uma alegada agressão de que Depp foi vítima durante a lua de mel do casal, em 2015.

“Já vi essa fotografia e ele não estava ferido. Foi alterada com Photoshop”, argumentou a artista.

Camilla Vasquez, advogada de Johnny Depp, contestou esta versão dos factos. “Esta é a única fotografia da sua lua de mel em que alguém aparece ferido”, argumentou.

Entretanto, Heard alegou estar a ser vítima de uma campanha orquestrada contra si, com o objetivo de prejudicar a sua reputação.

Aliás, a atriz lamentou a perda do contrato com a L’Oreal e a petição onde se pede que seja retirada do próximo filme de ‘Aquaman’.

Leia Também: Amber Heard. IMDb 'hackeado' para mudar apelido da atriz a insultá-la