Amanda Seyfried recorreu à sua página de Instagram na noite de sexta-feira para homenagear o ator Bill Paxton, de 'Big Love', que morreu em 2017. Tinha na altura 61 anos.

"O Bill e eu", começou por escrever a também atriz, de 35 anos, na legenda de uma fotografia da dupla nos bastidores da série da HBO.

De seguida, Amanda falou sobre as "milhares de fotos" que tirou ao longo dos anos, confessando que por vezes aparece uma que a deixa emotiva.

"Tive a sorte de conhecer este homem e sentir a sua luz brilhante", acrescentou, falando do tempo em que trabalhou com Bill Paxton, quando dava vida à filha da personagem do ator em 'Big Love'. "Ele foi maravilhoso e profundamente amado, e sinto a falta dele", completou.

Uma partilha que não passou despercebida, tendo recebido desde logo várias carinhosas mensagens na caixa de comentários. Foram muitos os que lamentaram a partida do ator. Veja abaixo a publicação na íntegra e todas as reações à mesma.

