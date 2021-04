Os 100 jurados de 'All Together Now' ficaram na emissão de domingo de boca aberta com o talento de uma participantes que, misteriosamente, subiu ao palco do Altice Arena a tremer de nervos.

Mal conseguia falar, achava-se, e tornava-se difícil segurar o microfone de tanto que as suas mãos e pernas tremiam.

O seu talento surpreendeu, levantou 87 dos 100 jurados... que nem mesmo depois de cantar 'Some One Like You', de Adele, conseguiram perceber que esta voz lhes era familiar.

Só depois da atuação, na troca de palavras com Cristina Ferreira, muitos perceberam que era Aurea quem estava em palco disfarçada de Mariana.

O momento foi um dos pontos altos do talent show. Reveja aqui as imagens.

