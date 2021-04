Domingo é dia de mais uma emissão do concurso 'All Together Now' e, além dos grandes talentos a concurso, também os visuais da apresentadora, Cristina Ferreira, e dos 100 jurados ficam em destaque.

No episódio de hoje, Rita Pereira apostou num vestido preto curto que não passou despercebido. O modelito realçou toda a sua sensualidade e deixou os seguidores rendidos.

E como forma de homenagear a primavera, a atriz colocou um lenço com padrão floral em volta da cabeça.

"Hoje é aquela noite da semana em que exijo a televisão só para mim!!! O jantar é feito com antecedência, a criança fica pronta para a cama às 20h e não quero ouvir mais 'mamã'. Às 21h30, só quero ouvir o talento do All Together Now", afirmou quando deu a conhecer o look nas redes sociais.

