Esta Sexta-Feira Santa, a TVI preparou para os espectadores um serão especial com o 'All Together Now Kids'. Foram crianças, entre os 7 e os 14 anos, que deixaram os 100 jurados arrebatados ao darem provas do seu talento.

Para a emissão especial, Cristina Ferreira apostou num vestido estilo blazer, oversize, num vibrante tom de verde - e a escolha da cor não foi por acaso. Como explicou nas Instagram Stories, esta cor transmitiu "esperança" sobre o futuro dos novos talentos.

E se com os looks das emissões anteriores, Cristina dividiu opiniões, este parece ter sido o modelito que reuniu consenso entre os seguidores. Veja-o em detalhe na galeria.

