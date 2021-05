Oito meses depois de trocar alianças com o companheiro de longa data, Alice Trewinnard deu as boas-vindas à primeira filha. A notícia foi dada na noite desta quinta-feira, três dias depois do nascimento da bebé.

"Chegou a nossa Vera e o mundo ficou um lugar mais feliz", começou por dizer na legenda da foto em que apresenta a bebé aos seguidores.

"Estamos bem, já em casa. Obrigada por todas as mensagens e, em particular, à equipa de maternidade por nos ter acolhido e tratado tão bem nestes últimos dias. Não há palavras para descrever esta experiência", rematou.

Veja abaixo a imagem que deixou os 274 mil seguidores de Alice Trewinnard radiantes.

