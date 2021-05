A família de Madalena Abecasis e do empresário Nuno Sebastião aumentou há uma semana com a chegada de João Diogo, o terceiro filho em comum do casal, e as redes sociais da digital influencer foram inundadas por uma série de ternurentas imagens do recém-nascido.

Depois de ter dado a notícia do nascimento, Madalena partilhou um vídeo com os primeiros momentos de João Diogo com os irmãos - Júlia, de três anos, Zé, de cinco, e Francisca, de 14, que nasceu fruto de uma relação anterior.

Nos últimos dias, a bolha de amor cresceu e a sua página de Instagram tem relatado os maiores momentos de ternura. Veja na galeria.

