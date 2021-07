Alice Alves respondeu as questões de Mafalda Castro, Maria Correia, Conguito da rubrica 'Cala-te Boca', da MegaHits. Um momento que começou logo com uma pergunta sobre a TVI.

"És diretora da TVI e um destes três apresentadores não pode continuar no canal: Mónica Jardim, Santiago Lagoá ou João Montez?”, perguntou Mafalda de Castro.

Inicialmente, Alice questionou se não podia tirar Mafalda, que também faz parte do canal. Mas essa opção não era válida e por isso a apresentadora respondeu: "Ninguém vai estar à espera desta resposta. A Mónica Jardim. Porquê? Porque a Mónica vai ganhar aquele concurso que ela apresenta espetacularmente bem [o euromilhões] e depois vai curtir à volta do mundo. E eu vou com ela, porque ela é minha amiga".

