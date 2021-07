Alexandra Lencastre já tinha recorrido ao Instagram para deixar uma mensagem de apoio a Rogério Samora, mas voltou a fazê-lo na noite desta quinta-feira.

Com o colega e amigo internado no hospital depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor Amor', da SIC, a atriz lembrou junto dos fãs um dos trabalhos que fez ao lado de Rogério Samora. Trata-se do filme 'O Delfim', de 2002, realizado por Fernando Lopes.

De lembrar que as últimas notícias sobre o ator diziam que está "estável, mas com o prognóstico reservado". Informações adiantadas por Júlia Pinheiro, na tarde desta terça-feira, 20 de julho, tendo referido ainda que o artista mantém-se "internado nos cuidados intensivos cardíacos".

