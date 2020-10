Alexandra Lencastre mostrou-se esta quinta-feira uma mãe feliz e orgulhosa por ver as filhas crescer. A atriz e apresentadora usou a rede social Instagram para de forma inédita apresentar aos fãs o namorado da filha mais nova, Catarina Bakker, de 22 anos.

"A minha pipoca com o seu namorado Louis", pode ler-se na legenda da rara fotografia.

Importa lembrar que Catarina vive atualmente em Londres, no Reino Unido, onde estuda e trabalha.

Alexandra Lencastre é ainda mãe de Margarida Bakker, de 24 anos. As duas jovens resultam do casamento da celebridade com Piet-Hein Bakker.

