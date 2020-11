A jornalista Alexandra Borges recorreu às redes sociais na noite desta terça-feira, 3 de novembro, para comunicar a sua saída da TVI, depois de 21 anos a trabalhar no canal.

"Vinte e um anos é uma vida. Cresci profissionalmente na TVI e dediquei-me ao jornalismo de investigação porque ainda acredito que é um dos mais importantes pilares da democracia", começou por dizer no comunicado.

A comunicador dedicou-se, sobretudo, ao jornalismo de investigação, garantindo que a "verdade" sempre foi a sua "única motivação".

"A verdade que não prescreve, que não discrimina os mais fracos e que não se mede pela carteira de cada um. Uma verdade que não seja conveniente mas sim isenta, rigorosa e, sobretudo, JUSTA [...] Eu e a minha equipa deixámos uma marca no jornalismo de investigação da TVI", sublinhou.

"Agradeço à TVI parte daquilo que hoje sou. Crescemos juntas, de forma leal e verdadeira, durante 21 anos porém, há 64 dias, tudo mudou. Ao público, que me acompanha há 35 anos, posso garantir, de forma plena, que deixo a TVI por respeito aos meus valores e princípios, dos quais nunca abdicarei, custe a quem custar. Parto com a integridade que me (re)conhecem e espero continuar a merecer a vossa confiança. Assim continuarei, por Si e para Si", continuou.

Sem revelar os planos para o futuro profissional, a jornalista rematou a mensagem garantindo que "em breve dará boas notícias".

Leia abaixo o comunicado aqui.

