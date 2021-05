Alex Rodriguez foi visto pela primeira vez em público desde que a ex-noiva, Jennifer Lopez, viajou com Ben Affleck para o estado de Montana, nos EUA.

De acordo com o Page Six, o ex-jogador dos Yankees saiu do carro com um assistente antes de cumprimentar Stevie Mackey, um amigo próximo de Jennifer Lopez, num restaurante em Miami.

Quando questionado sobre como é que se sentia em relação à 'ex' ter ido de férias com Ben, Alex simplesmente respondeu: "Go Yankees".

Recorde-se que Jennifer e Ben também já namoraram, entre 2002 e 2003.

