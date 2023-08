Esta quinta-feira, dia 24 de agosto, foi um dia especial para Alessandra Ambrósio.

A filha mais velha da modelo, Anja Louise, celebrou o seu 15.º aniversário, uma data que Alessandra assinalou nas redes sociais com a partilha de algumas fotografias com a jovem, que está cada vez mais parecida com a mãe.

"Feliz 15.º aniversário, minha bebé para sempre. A mamã ama-te infinitamente", escreveu a modelo.

De recordar que Anja é fruto do casamento já terminado de Alessandra com o empresário Jamie Mazur.

