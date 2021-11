Angie Costa fez disparar o alerta de fofura máxima no Instagram. A atriz partilhou, esta sexta-feira, com os seus seguidores uma nova fotografia do filho.

"Olá amiguinhos", pode ler-se na legenda da imagem, onde o pequeno Martim, de dois meses, sorri para a mãe de língua de fora.

O bebé, recorde-se, nasce do namoro entre Angie Costa e Miguel Coimbra, músico dos D.A.M.A..

Leia Também: Angie Costa assinala dois meses do pequeno Martim com foto amorosa