Esta quinta-feira completam-se dois meses desde que Angie Costa e Miguel Coimbra deram as boas-vindas ao primeiro filho, o pequeno Martim, e a data não foi esquecida nas redes sociais.

A atriz voltou a 'derreter' os seguidores ao partilhar uma foto amorosa do bebé. "2 meses da melhor coisa que a vida me deu", escreveu na legenda do registo.

