Angie Costa presenteou esta sexta-feira os seus seguidores do Instagram com uma nova fotografia do filho. "O meu pequenito", declara a mamã babada ao posar com Martim ao colo.

A imagem em questão entra diretamente para a lista das 10 mais ternurentas fotografias do filho de Angie Costa e Miguel Coimbra, músico dos D.A.M.A..

Martim está a poucos dias de completar dois meses de vida, a 28 de outubro, mas a verdade é que já é um verdadeiro sucesso nas redes sociais dos pais. Espreite na galeria as 10 fotografias do bebé que mais derreteram o coração dos seguidores.

