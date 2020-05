Uma história do passado está a assombrar a relação de Simon Cowell com Lauren Silverman, com quem está desde 2013 e de quem tem um filho. Segundo o Daily Mirror, a companheira acusa-o de ter vivido um romance com a ex-Spice Girl Mel B há dois anos.

Segundo a publicação, Lauren acredita que a alegada traição deu-se nos bastidores do talent show do qual Simon e Mel B eram jurados.

Parece que, furiosa, Lauren chegou mesmo a enviar mensagens a Mel B, acusando-a do envolvimento, o que a deixou bastante irritada e constrangida.

"Essa história é ridícula", afirmou uma fonte ao jornal.

