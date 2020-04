Apesar de reconhecer que "trair é feio", Liliana Aguiar voltou a assumir que já traiu um ex-companheiro. Desta vez, o assunto veio à tona durante um direto com um internauta, Júlio, no Instagram.

"Estou a dizer isto de uma forma cómica, mas a verdade é que trair é feio. E olha que estive sete anos para tratar um bocado aquilo que eu fiz porque eu achei que fui muito má. Mas a verdade é que também essa pessoa não me estava a dar aquilo que eu queria, e eu ia-lhe dizendo que não me estava a dar atenção e que um dia [iria envolver-me com outra pessoa]", recordou a figura pública com o atual companheiro, Francisco Nunes, a seu lado.

"Ele achava que isso nunca iria acontecer e desvalorizou a senhora... e olha, traí. Mas também fui sincera. Cheguei a casa e contei-lhe, ele não soube por ninguém", acrescentou.

Logo após abordar o assunto, um internauta provocou Liliana Aguiar ao escreveu que a celebridade "ia cair em cima de Júlio". Um comentário que não passou despercebido à figura pública, que fez questão de responder à letra.

"Olha aí o respeitinho que eu sou mãe de cinco filhos. Vê lá se queres fazer um direto comigo que rebento contigo aqui em direto em três segundos", disse Liliana Aguiar.

Recorde-se que Liliana e Francisco têm um filho em comum, o pequeno Santiago. A celebridade é ainda mãe de Salvador, da relação anterior com José Carlos Pereira, e Miguel Ângelo, da união passada com António Miguel Tavares. Por sua vez, Francisco também é pai de mais dois filhos.

