Anna Cherepanova: o nome pode lhe ser estranho, mas se lhe dissermos que foi com esta jovem que Tiago Jaqueta, um dos participantes do programa 'Casados à Primeira Vista', se envolveu durante a sua lua de mel em Cabo Verde, então eis que as coisas se tornam mais claras.

A influenciadora russa, que vive na Suécia, respondeu às questões colocadas pelos seguidores da sua conta de Instagram.

"Gostas de homens portugueses?", questionou-se. "Sim, mas só gosto de um", respondeu Anna.



© Instagram - Anna Cherepanova

"És tão bonita! Estás a namorar?", perguntou-se ainda. "Estou num relacionamento agora", notou, sem dar grandes pormenores.



© Instagram - Anna Cherepanova

Por fim, foi colocada a pergunta: "Já estiveste em Portugal?". "Nunca fui a Portugal, mas adoraria visitar o país assim que puder", referiu Cherepanova.



© Instagram - Anna Cherepanova

Recorde-se que na experiência Tiago deu o nó com Dina Guedes, contudo, os dois não ter-se-ão entendido.

Leia Também: Tiago Jaqueta, de 'Casados', reage após rumores de traição na lua de mel