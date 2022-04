Alec Baldwin e a mulher, Hilaria, marcaram presença num evento que decorreu esta quinta-feira, 21 de abril, na Broadway, no Golden Theatre, a propósito da estreia de 'Hangmen'.

Este foi o primeiro evento que o casal fez junto após a tragédia nas gravações de 'Rust', no passado mês de outubro, onde Alec matou, acidentalmente, uma das colegas de produção, depois de disparar sobre ela.

Note-se que no passado mês foi noticiado que Baldwin queria que a equipa do filme se voltasse a juntar e a concluir a trama, como forma de homenagem à cineasta Halyna Hutchins, segundo informações de documentos do processo em tribunal.

