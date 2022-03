Alec Baldwin está voltando ao ativo. O ator volta a representar cinco meses depois do trágico acidente que ditou a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins.

De acordo com o Deadline, Alec Baldwin faz parte do elenco de dois novos filmes de Natal - 'Kid Santa' e 'Billie's Magic World'.

As produções já estão a ser gravadas, estando no momento a decorrer em Roma algumas filmagens.

A mesma publicação dá ainda conta de que o ator terá nestes projetos oportunidade de contracenar com o irmão, William Baldwin.

Recorde-se que decorrem ainda as investigações sobre o trágico acidente ocorrido durante as filmagens do filme 'Rust'. Durante uma cena da trama, Alec Baldwin disparou uma arma, que não deveria estar carregada, e acabou por ferir de forma fatal a diretora de fotografia Halyna Hutchins.

