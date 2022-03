Hilaria Baldwin decidiu deixar de lado as redes sociais e comunicou esta decisão através de uma publicação que fez na sua página de Instagram, esta sexta-feira, 4 de março.

"Olá amigos! Vou fazer uma pausa. Prometo que voltarei. Amo-vos a todos e sei que se preocupam, por isso quero avisar-vos. Posso fazer um check-in de vez em quando, deixando uma fotografia e informar que estamos bem. Sejam bons para vocês mesmos, muito amor e boa energia para todos. Vejo-vos em breve", escreveu.

Após a partilha, uma fonte disse à People que esta decisão de Hilaria Baldwin prende-se ao facto de querer focar-se por completo na família.

"A Hilaria que concentrar-se na família sem a distração das redes sociais. Não há nada de mal, ela só vai dar um passo atrás durante um tempo e aproveitar o tempo com os filhos", explicou a fonte.

De recordar que Hilaria Baldwin é mãe de seis crianças, Carmen, de oito anos, Rafael, de seis, Leonardo, de cinco, Romeo, de três, Eduardo, de um, María Lucía, de um, fruto do casamento com Alec Baldwin. O ator é ainda pai de Ireland Baldwin, de 26 anos, do casamento anterior com Kim Basinger.

