Alec Baldwin está 'livre' das acusações de homicídio involuntário, como o Fama ao Minuto já tinha noticiado esta quinta-feira, dia 20 de março.

Perante a decisão da justiça norte-americana, o ator quebrou o silêncio na sua página de Instagram, onde destacou uma fotografia em que aparece com a mulher, Hilaria.

"Devo tudo o que tenho a esta mulher", começou por dizer na legenda da imagem. "E a ti, Luke", acrescentou, provavelmente, referindo-se ao advogado, Nikas, que o representou no caso.

De recordar que foram os advogados de Alec, Luke Nikas e Alex Spiro, que anunciaram em comunicado que a justiça norte-americana retirou as acusações de homicídio involuntário contra o ator pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, que foi atingida a tiro durante a rodagem do filme 'Rust' em outubro de 2021, num rancho no Novo México. Na altura, o realizador Joel Souza também ficou ferido. Alec foi quem disparou, acidentalmente, a arma.

A Procuradoria do Estado do Novo México apresentou duas acusações de homicídio involuntário contra o ator em janeiro.

A responsável pelo protocolo de segurança durante a gravação, Hannah Gutierrez-Reed, também foi acusada de homicídio involuntário, enquanto o assistente de direção David Halls, encarregado de entregar a arma a Baldwin, aceitou a acusação de delito menor num acordo com a justiça norte-americana.

No mês passado, a produtora do filme e as autoridades do Novo México chegaram a um acordo pelo qual a empresa pagaria uma multa de 100.000 dólares (cerca de 91 mil euros) por falhas de segurança nas filmagens constatadas na investigação dos factos.

Baldwin sempre negou qualquer responsabilidade pela tragédia e Gutierrez-Reed afirmou que verificou que os cartuchos com os quais tinha carregado o revólver eram cartuchos em branco.

A morte de Hutchins já levou a novas precauções de segurança na indústria cinematográfica.

Esta quinta-feira, dia 20 de março, também ficou marcada com o regresso de toda a equipa as filmagens de 'Rust', com o viúvo de Halyna Hutchins, Matthew Hutchins, no cargo de produtor executivo.

