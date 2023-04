Alec Baldwin, o restante elenco e a equipa do filme 'Rust' voltam esta quinta-feira, dia 20 de abril, às filmagens, mais de um ano depois da morte acidental da diretora de fotografia Halyna Hutchins.

Um porta-voz da Rust Movie Productions disse à CNN que toda a equipa está de volta ao Yellowstone Film Ranch, em Montana.

"A produção proibirá qualquer uso de armas de fogo e qualquer tipo de munição", explicou Melina Spadone, advogada da Rust Movie Productions, em comunicado à AFP. "As munições de fogo são - e sempre foram - proibidas no 'set'", acrescentou.

Em fevereiro, os produtores anunciaram que as filmagens iriam retomar nesta primavera, com o viúvo de Halyna Hutchins, Matthew Hutchins, no cargo de produtor executivo.

Alec Baldwin concordou com os termos do tribunal do Novo México, que permitem que conclua as filmagens sem armas e álcool no 'set'.

Por sua vez, o realizador, que também está de volta, disse em comunicado na altura: "Embora agridoce, estou grato pelos novos elementos de produção que se juntam ao antigo elenco e equipa, empenhados em concluir o que a Halyna e eu começámos".

"Todos os meus esforços neste filme serão dedicados a honrar o legado da Halyna e deixá-la orgulhosa", acrescentou.

De recordar que em outubro de 2021, durante as filmagens de 'Rust' que decorriam num rancho no Novo México, foi disparada acidentalmente uma arma que causou a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins. O realizador Joel Souza também ficou ferido na altura.

O caso esteve a correr o tribunal e Alec Baldwin - ator que disparou acidentalmente a arma - e Hannah Gutierrez-Reed - especialista em armas - foram formalmente acusados de homicídio involuntário.

