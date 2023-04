As acusações contra Alec Baldwin no caso da morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins nas gravações do filme 'Rust', após um disparo fatal, foram arquivadas.

A confirmação surge por parte dos advogados do ator, que foi formalmente indiciado por homicídio involuntário pelas autoridades do Estado do Novo México em janeiro de 2023.

"Estamos satisfeitos com a decisão de arquivar o caso contra Alec Baldwin e encorajamos uma investigação adequada dos factos e circunstâncias deste trágico acidente", afirmaram Luke Nikas e Alex Spiro, advogados de Alec Baldwin, em declarações enviadas à ABC.

Em outubro de 2021, durante as filmagens de 'Rust', foi disparada acidentalmente uma arma que causou a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins. O realizador Joel Souza também ficou ferido na altura.

Curiosamente, Alec Baldwin voltou a filmar 'Rust' esta quinta-feira, 20 de abril. Um porta-voz da Rust Movie Productions disse à CNN que toda a equipa está de volta ao Yellowstone Film Ranch, em Montana.

Leia Também: Alec Baldwin volta a filmar 'Rust' após morte de Halyna Hutchins