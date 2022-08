Já foram revelados os resultados da investigação feita pelo FBI sobre o acidente que aconteceu no set de gravações do filme ‘Rust’, a 21 de outubro do ano passado, no Novo México, Estados Unidos.

A ABC News noticia que a arma que matou a cineasta Halyna Hutchins, de 42 anos, “não poderia disparar sem que fosse premido o gatilho”.

Em declarações anteriores, Baldwin argumentou que pensava que estava com uma arma sem balas verdadeiras (e sim de pólvora seca) quando atirou contra Halyna, chegando mesmo a dizer que não premiu o gatilho.

Contudo, as declarações do ator foram agora negadas pelos resultados da investigação.

Recorde-se que também o realizador, Joel Souza, ficou ferido no incidente, o que levou ao seu internamento nos cuidados intensivos.

