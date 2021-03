Quem é o pai mais babado? Nesta notícia é Alec Baldwin. O ator de 62 anos partilhou na sua conta de Instagram uma fotografia na qual, embevecido, segura ao colo a filha mais nova, a bebé Maria Lucia.

Esta foi a sétima filha do artista de Hollywood, fruto do relacionamento com a instrutora de yoga Hilaria.

Note-se que a menina nasceu há duas semanas, através de uma barriga de aluguer.

Em comum, Alec e Maria Lucia são pais de Carmen, de sete anos, Rafael, de cinco, Leonardo, de quatro, Romeo, de dois, e Eduardo, de cinco meses).

Alec é ainda pai de Ireland, de 25 anos, de um anterior relacionamento.

