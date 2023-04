Alec Baldwin está de volta às filmagens de 'Rust', como já tinha sido anunciado na semana passada, e há imagens deste regresso.

O ator foi fotografado já caracterizado da sua personagem, Harland Rust, com uma camisa e calças em tons de cinza, colete preto e botas de cano alto.

Uma fonte contou à People que Alec desfrutou de um jantar com a mulher, Hilaria Baldwin, e os filhos perto do local onde estão a decorrer as filmagens, um dia antes de começar a trabalhar. "Eles estavam de bom humor", comentou.

Este regresso às gravações acontece depois de terem estado mais de um ano parados devido à morte, acidental, da diretora de fotografia Halyna Hutchins enquanto ensaiavam uma cena do filme no Novo México, em outubro de 2021.

