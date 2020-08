Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez têm passado todos os tempos livres do craque português a bordo do novo iate de luxo da família. Aliás, há até quem diga que o casal passou a viver no barco.

O rumor ganha força com as várias fotografias que CR7 e a namorada têm vindo a partilhar nas redes sociais. Há vários meses que é o mesmo barco o cenário de fundo de quase todas as publicações de ambos.

Sozinhos, em casal ou com todos os quatro filhos a bordo... há imagens para todos os gostos no álbum de verão da família de Cristiano Ronaldo.

Esta terça-feira, dia 11, Georgina juntou uma nova foto ao vasto leque. Um retrato de família onde o casal posa ao lado dos filhos, Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo.

"Criar contigo o amor e fazer contigo a vida", declarou a modelo espanhola na legenda da publicação.

Veja esta e as restantes imagens na galeria.

