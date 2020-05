Esta quinta-feira, dia 21, um dos convidados do programa '5 Para A Meia Noite' foi Albano Jerónimo. Como já se tornou habitual com todas as pessoas que são recebidas por Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves, também o ator acabou por participar na rubrica 'Pressão no Ar'.

Questionado se recebia muitos 'nudes', isto é, fotografias de pessoas nuas através das redes sociais, o artista acabou por confessar: "Recebo nudes de homens. Pessoas que se confessam, literalmente".

"São delicados. 'Peço desculpa de estar a ter esta conversa, gostava de saber…'", disse ainda, explicando como são feitas as abordagens.

Veja o momento.