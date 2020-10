AJ McLean falou sobre a perda de peso no episódio da noite desta segunda-feira do 'Dancing With The Stars'. O artista, mais conhecido como membro dos Backstreet Boys, revelou que já perdeu entre três a quatro quilos desde que começou os treinos para o programa, há sete semanas. De referir que no formato o cantor faz par com a dançarina Cheryl Burke.

"É quase meio quilo por semana", disse. "Digo sempre que ele precisa de comer", interrompeu Burke. No entanto, McLean garantiu que tem "comido, mas é quase como se estivesse em jejum".

"Acho que as pessoas não entendem quantas calorias nós perdemos [com a participação no programa]", acrescentou Burke.

No início do ano, AJ McLean já tinha falado sobre a perda de peso aos seguidores do Instagram. "Decidi, finalmente, levar a minha saúde a sério e entrar na melhor forma da minha vida durante a quarentena", disse na altura, tendo mostrado ainda uma série de fotografias em que aparecia sem camisola.

