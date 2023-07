João Queiroga fez sucesso na primeira temporada de 'Morangos com Açúcar' mas, desde então, nunca mais ninguém o viu na televisão portuguesa.

Na série juvenil da TVI deu vida à personagem Tiago, irmão do protagonista Pipo, interpretado por João Catarré, o que fez com que tivesse muito destaque nesta produção.

Agora, João Queiroga é realizador, intérprete e professor. Dá aulas na Northwestern University, no Qatar, isto depois de ter trabalhado na New York Film Academy durante mais de dois anos, conforme explica no seu perfil de LinkedIn.

