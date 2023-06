Beatriz Felizardo era ainda uma menina quando há cerca de 13 anos revelou o seu talento ao participar no programa da TVI 'Uma Canção para Ti'.

Mais tarde, deu cartas no 'The Voice' e conseguiu consolidar a sua carreira como fadista.

Esta sexta-feira, 23 de julho, marcou presença no programa 'Dois às 10' e revelou em direto que está grávida do primeiro filho. Em conversa com Maria Botelho Moniz e Idevor Mendonça contou que se encontra na 15.ª semana de gestação.

