Ainda não chegamos ao final de 2023 e já são muitos os casais famosos que terminaram as suas relações. Este ano tem sido menos bom no que ao amor diz respeito, dadas as separações que muitos não esperávamos.

Ainda esta semana, Jorge Gabriel surpreendeu tudo e todos ao anunciar o fim do seu casamento com Filipa Gameiro, com quem mantinha um matrimonio de mais de 20 anos.

Sendo já grande a lista de fim de namoro ou casamento, decidimos reunir na galeria alguns nomes muito conhecidos que anunciaram este ano o fim de um caminho amoroso.