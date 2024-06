Dias depois de o pequeno Benjamim ter sido submetido a um transplante de fígado numa operação que durou 12 horas, o pai Pedro Chagas Freitas revelou que o menino deixou agora os cuidados intensivos.

Ao relatar mais um momento de conversa com o filho no hospital, Pedro Chagas Freitas acabou a publicação que fez na sua página de Instagram a anunciar as boas notícias.

"Hoje [27 de junho] foi um grande dia: o Benjamim abandonou a Unidade de Cuidados Intensivos. É apenas um piso de diferença, mas faz toda a diferença. É espetacular ou é espetacular?", escreveu. Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: Filho de Pedro Chagas Freitas "já tem um fígado novo": "Correu tudo bem"