Carlos III está a poucos dias de ser coroado mas, ainda antes dessa importante cerimónia, o monarca já tem uma fortuna maior do que a da própria mãe.

De acordo com a lista anual do The Sunday Times, onde são elencadas as figuras públicas mais ricas do Reino Unido, Carlos tem uma fortuna avaliada em 600 milhões de libras (670 milhões de euros), valor muito superior aos 370 milhões de libras (419 milhões de euros) que a mesma fonte, em 2022, atribuía à fortuna de Isabel II.

A imprensa internacional diz ainda que Carlos III se tornou mais cuidadoso no que ao dinheiro diz respeito depois da separação de Diana, altura em que recebeu 17 milhões de libras (mais de 19 milhões de euros) com o acordo feito.

O The Sunday Times refere também que, desta forma, a fortuna do monarca é superior à do casal David e Victoria Beckham e à do cantor Elton John.

